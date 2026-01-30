Лукашенко дав цинічну пораду для жіночої краси

Олександр Лукашенко / © Associated Press

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що для збереження краси жінкам потрібно «взяти лопату в руки та чистити сніг».

Заяву білоруського диктатора під час спілкування з колективом підприємства «Планар» у Мінську в п’ятницю, 30 січня, цитує провладний Telegram-канал «Пул первого».

Звертаючись до працівниць підприємства, Лукашенко сказав, що всі вони хочуть бути красивими і для цього обмазують обличчя і тіло різною «заразою» або «медом».

«Найкращий мед для краси — це лопата в руки і чистити сніг. Повірте, це найкращий засіб. Тоді завжди будете молодими та красивими, бажаними для нас, мужиків», — нахабно заявив білоруський диктатор.

Ця заява Лукашенка пролунала в контексті нарікань на погану роботу комунальних служб, які недостатньо розчищають сніг під час цьогорічної морозної зими.

Окрім того, самопроголошений президент Білорусі відзначився ще однією дивною заявою, наголосивши на користі лютих холодів для здоров’я.

«Усі віруси будуть знищені. Нехай організм загартується», — сказав Лукашенко.

Нагадаємо, нещодавно білоруський диктатор Олександр Лукашенко пережив епічне падіння під час хокейного матчу, який його команда проводила з командою Брестської області. Після зіткнення з хокеїстом розтовстілий та незграбний Лукашенко випустив з рук ключку та загримів спиною об лід на весь свій зріст, вдарившись головою до ковзанки.