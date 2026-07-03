Лукашенко "дав задню": чому білоруський диктатор не підтримав ідею Путіна про атаку ЗСУ на автобус

Лукашенко не захотів звинувачувати Україну в атаці на автобус / © Associated Press

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Росія продовжує інформаційні провокації, аби втягнути Білорусь у війну з Україною. Проте на цей раз у самопроголошеного президента країни «дали задню». Зокрема, російські чиновники заявили про нібито український удар безпілотника по пасажирському автобусу з Білорусі.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Білорусь не підтримала РФ у звинуваченнях України: що сталося

РФ учергове спробувала знайти привід для посилення власної військової присутності у Білорусі та втягування її у війну. Для цього традиційно використовують звинувачення України в інформаційних та збройних атаках на Білорусь та РФ, яких насправді не було.

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На цей раз росіяни вигадали атаку українського безпілотника на пасажирський автобус з Білорусі. За словами виконувача обов’язків губернатора Брянської області Єгора Ковальчука, інцидент нібито стався 2 липня у Злинківському районі.

Російський посадовець стверджує, що українські війська атакували дроном автобус, який прямував рейсом «Мінськ — Анапа», внаслідок чого нібито постраждали двоє людей.

У Генштабі ЗСУ ці закиди категорично спростували, назвавши їх черговою спробою Кремля змістити фокус уваги. Речник Генштабу майор Андрій Ковальов заявив, що українські війська не здійснювали ударів по зазначеному пасажирському автобусу, а дії Росії є інформаційною операцією, метою якої є відвернення уваги від удару по Києву.

Водночас офіційний Мінськ учергове продемонстрував небажання підіграти Москві у звинуваченні України.

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Секретар Ради безпеки Білорусі генерал-лейтенант Олександр Вольфович підтвердив сам факт інциденту та закликав громадян наразі утриматися від поїздок до Росії. Проте він утримався від звинувачень на адресу ЗСУ та взагалі не став обговорювати походження цього удару.

Аналітики зазначають, що Кремль уже не вперше вдається до подібних маніпуляцій. Російська сторона вже використовувала заяви про нібито українську атаку на білоруський автобус у Брянській області, яка відбулася 17 червня. У Києві причетність до цієї атаки також спростували.

Тоді це було зроблено для легітимізації наступних далекобійних ударів по території України. Не виключено, що аналогічну схему Москва планує реалізувати й цього разу.

Скільки солдатів є в Білорусі для наступу

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не зацікавлений у втягуванні своєї країни у війну проти України, оскільки нейтралітет для нього є синонімом виживання. Про це заявив засновник Центру підтримки аеророзвідки та командир підрозділів БпЛА Ігор Луценко.

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Він наголосив, що Україна не збирається перетинати білоруський кордон, а гучні погрози Мінська «відповісти всім потенціалом» розраховані переважно на внутрішню аудиторію. При цьому Київ зацікавлений у тому, щоб Білорусь припинила допомагати РФ технічно та логістично, зокрема, ретрансляторами для дронів, роумінгом та нафтопродуктами.

Хоча Білорусь має ресурс для ескалації, ціна такого кроку є надто високою — країна ризикує просто «спалити» 50 тисяч своїх людей у наступах на українські дронові позиції. До того ж білоруське суспільство відрізняється від російського і тривалий час пишалося своєю неучастю у бойових діях, тож підвищення ставок створює для Лукашенка додаткові ризики.

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