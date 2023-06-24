Лукашенко домовився з Пригожиним про “неприпустимість кривавої бійні на території Росії”

Увечері 24 червня в пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка заявили про досягнуту домовленість із ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним зупинити рух його найманців на території Росії.

Про це повідомляє наближений до пресслужби білоруського диктатора Telegram-канал "Пул Первого".

"Переговори тривали протягом дня. Внаслідок чого дійшли домовленостей про неприпустимість розв'язування кривавої бійні на території Росії. Євген Пригожин прийняв пропозицію президента Білорусі Олександра Лукашенка", - йдеться у повідомленні.

Домовленості передбачають "зупинення руху озброєних осіб компанії Вагнер на території Росії та подальші кроки щодо деескалації напруги".

"На даний момент на столі абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв'язання ситуації, з гарантіями безпеки для бійців ПВК Вагнер", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі Лукашенка додали, що переговори з Євгеном Пригожиним він проводив після того, як сьогодні вранці президент держави-агресорки Володимир Путін поінформував його “про ситуацію на півдні Росії із приватною військовою компанією Вагнер”. Переговори відбулися "за погодженням" Путіна.

Невдовзі ватажок “вагнерівців” підтвердив, що розвертає свої колони, які рухалися на Москву, та відправляє їх у зворотному напрямку - до польових таборів, “згідно з планом”.

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня найманці ПВК "Вагнер" під керівництвом олігарха Євгена Пригожина перетнули державний кордон Росії та увійшли до Ростова. "Вагнерівці" взяли під контроль адміністративні та військові об'єкти. Ватажок найманців пригрозив походом на столицю Москву. ТСН.ua стежив за усіма важливими подіями цього псевдоперевороту в онлайн-трансляції.

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