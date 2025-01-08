Лукашенко допомагає Путіну будувати світ, в якому буде важко вижити не лише Україні, а й Білорусі – Портніков

На думку журналіста, вижити у такому світі буде важко не тільки Україні, а й самій Білорусі.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вже розпочав передвиборчу кампанію перед черговою фікцією "виборів" президента Білорусі. Тому він просто не міг проігнорувати інтерв'ю Зеленського американському підкастеру Лексу Фрідману, в якому український президент пригадав, як Лукашенко перепрошував після нападу Росії з території Білорусі.

Про це пише журналіст Віталій Портніков у статті для "Крим. Реалії".

"Зрозуміло, що визнати себе відповідальним за надання території власної країни як плацдарму для агресії Лукашенко не хоче. Проте після 30-річного перебування при владі він мав би збагнути, що втягувати власну країну у війну – це сприяти ігноруванню міжнародного права. А саме цим він останніми роками й займається. Тож не варто перекладати відповідальність із хворої голови на здорову", – зауважив Портніков.

Він нагадав, що раніше в інтерв'ю BBC Лукашенко говорив, що готовий поїхати до теплого анексованого Росією Криму, як тільки Путін його запросить, але цей візит так і не відбувся. Втім білоруський диктатор успішно дістався Абхазії, територію якої фактично контролює Росія, а також приймав у Мінську президента Абхазії Аслана Бжанію.

"Не менш показовою була зустріч Лукашенка з очільником окупованої та анексованої "ДНР" Денисом Пушиліним та проведення в Білорусі "Днів Криму". Таким чином, Лукашенко, схоже, продемонстрував, що солідарний із Путіним у принциповому питанні – у зневазі до міжнародного права. Що разом із російським президентом він готовий будувати світ, у якому майбутнє держав визначатиметься не міжнародним правом, а правом сили. Погоджуючись зустрічатися з лідерами маріонеткових режимів, він сам демонструє власну зовнішньополітичну несамостійність", – зазначив Портніков.

За словами журналіста, дії Лукашенка демонструють його згоду визнавати право сили й дотримуватись його стосовно як опозиційних білорусів, так і сусідніх країн.

"Але у світі, який Лукашенко допомагає побудувати Путіну, важко буде вижити не лише Україні, а й самій Білорусі. Тому що такий світ є світом для диктаторів, а не для народів", – підкреслив Віталій Портніков.

Нагадаємо, Лукашенко звинуватив Зеленського у втягуванні Білорусі у "війнушку". Він також заявив, що до цього часу був "у добрих стосунках" із Зеленським і не розуміє поведінки українського президента.

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