Олександр Лукашенко / © Associated Press

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив суддям опрацювати можливість створення військово-польових судів. Очевидно, режим таким чином готує судову систему до роботи в умовах воєнного часу.

Про це в інтерв’ю «24 Каналу» повідомив заступник керівника Об’єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління Білорусі Павло Латушко.

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За словами Латушка, фактично білоруський режим готує судову систему до роботи в умовах воєнного часу.

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Це відбувається на тлі інших військових приготувань у країні. Латушко звертає увагу, що Лукашенко не лише посилює військовий напрямок, а й намагається перебудувати державне управління з урахуванням можливого загострення.

«Водночас білоруський диктатор веде два паралельні напрями. Перший — намагається домогтися проведення переговорів щодо України в Мінську або отримати місце за столом переговорів як посередник. Другий — підготовка до війни», — зазначив він.

Раніше стало відомо, що 2027 року білоруський режим планує витратити на оборону та силовий апарат близько 4,32 мільярда доларів — майже 21% видатків державного бюджету.

За даними СБУ, оборонні видатки зростуть на 15% — до 1,76 мільярда доларів. На суди, правоохоронну діяльність і безпеку передбачають 2,54 мільярда доларів, що на 11,5% більше, ніж роком раніше. Загальні бюджетні видатки водночас збільшаться лише на 3,6%.

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