Лукашенко дозволив заочно судити білорусів, які залишили країну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, який дозволяє заочний суд над громадянами, які залишили країну.
Кримінальні справи можуть розглядати навіть у разі, якщо обвинувачений перебуває за межами республіки.
Про це повідомила пресслужба Лукашенка.
Згідно з докуметом, заочно судитимуть обвинувачених за 48 статтями про: тероризм, геноцид, найманство, зраду державі, диверсії, створення екстремістського формування або участі в ньому, а також за статтями про масові заворушення і заклики до санкцій.
Крім того, закон запроваджує оскарження вироків в касації. Скарги та протести розглядатимуть у міському суді Мінська та в обласних президіях. В апеляційному порядку тепер можна буде оскаржити вироки, винесені Верховним судом Білорусі, якщо той був судом першої інстанції.
Раніше Лукашенко визнав, що в республіці править авторитарний режим. А очолює його сами президент.
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