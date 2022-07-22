Лукашенко дозволив заочно судити білорусів, які залишили країну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, який дозволяє заочний суд над громадянами, які залишили країну.

Кримінальні справи можуть розглядати навіть у разі, якщо обвинувачений перебуває за межами республіки.

Про це повідомила пресслужба Лукашенка.

Згідно з докуметом, заочно судитимуть обвинувачених за 48 статтями про: тероризм, геноцид, найманство, зраду державі, диверсії, створення екстремістського формування або участі в ньому, а також за статтями про масові заворушення і заклики до санкцій.

Крім того, закон запроваджує оскарження вироків в касації. Скарги та протести розглядатимуть у міському суді Мінська та в обласних президіях. В апеляційному порядку тепер можна буде оскаржити вироки, винесені Верховним судом Білорусі, якщо той був судом першої інстанції.

Раніше Лукашенко визнав, що в республіці править авторитарний режим. А очолює його сами президент.

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