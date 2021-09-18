Лукашенко готовий послати в гібридну атаку понад 10 тисяч мігрантів, - прем’єр Польщі

Глава польського уряду впевнений, що білоруський диктатор виконує волю Москви.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко може використати понад 10 тисяч мігрантів з Близького Сходу для гібридної атаки на сусідні країни.

Про це він заявив на спільній пресконференції з прем'єром Литви Інгрідою Шимоніте, повідомляє Delfi.

За словами Моравецького, режим Лукашенка здійснює проти Польщі та Литви провокацію, "інспіровану в Москві".

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"Згідно з нашими даними, в Білорусі понад 10 тисяч осіб, які переміщені з Близького Сходу, переважно – з Іраку, а також з Сирії, щоб проводити гібридну атаку", – наголосив він.

Литовська прем’єр-міністерка Інгріда Шимоніте зазначила, що ділянка кордону з Білоруссю - це не тільки межі Литви або Польщі, але й кордон Євросоюзу. Таким чином ця провокація спрямована не тільки проти сусідніх країн, але й проти ЄС загалом.

Нагадаємо, 2 вересня президент Польщі Анджей Дуда підтримав пропозицію уряду про введення надзвичайного стану в двох воєводствах країни біля кордону з Білоруссю.

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