Лукашенко хоче при кожній сільраді створити "народне ополчення": навіщо це йому

Лукашенко хоче при кожній сільраді створити "народне ополчення": навіщо це йому

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко хоче створити "народне ополчення".

Лукашенко пропонує, аби воно складалося з груп приблизно з пів сотні осіб. Існуватиме таке "ополчення" кожній сільраді.

Про це повідомляє "БЕЛТА".

Лукашенко наголошує, що члени "народного ополчення" повинні володіти основною зброєю. Мовляв, "справжній чоловік повинен вміти за необхідності захистити свою сім’ю".

"І я подумав, що нам про всяк випадок треба при кожній сільській раді мати ось це "народне ополчення", групу людей. Їх буде небагато. Але вони теж повинні мати свою зброю десь на складі. Ми їх кличемо на навчання – вони візьмуть свої автомати (переважно автомат, гранатомет, пістолет), щоб могли захистити свій будинок", - наголосив він.

За військових дій загони "народного ополчення" можуть трансформуватися у партизанський рух, а також бути резервом для територіальної оборони, вважає самопроголошений президент.

Як повідомлялося, самопроголошений президент Олександр Лукашенко у розмові з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем заявив, що Україна може скористатись територією Білорусі для експорту зерна. Лукашенко нібито дозволив Україні використовувати залізничну та транспортну мережу Білорусі для доправлення зерна до портів країн Балтії.

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