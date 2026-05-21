Лукашенко готовий зустрітися із Зеленським: реакція Офісу президента

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським і навіть приїхати для цього в Україну.

Заяву білоруського диктатора цитують пропагандисти державного агентства БелТА.

Про можливість зустрічі з українським президентом Лукашенко заговорив у контексті можливого втягнення Білорусі у війну проти України, від чого його застерігає Володимир Зеленський.

«Якщо він [президент України Володимир Зеленський] хоче про щось поговорити, порадитися чи ще щось, будь ласка, ми відкриті для цього. У будь-якій точці — України, Білорусі — я готовий з ним зустрітися і обговорити проблеми білорусько-українських відносин», — нахабно заявив очільник держави-сателіта РФ.

При цьому Лукашенко додав, що у нього начебто немає проблем зі спілкуванням з представниками США та європейських країн.

«Чомусь з американцями, німцями, поляками, литовцями та латишами у нас є про що розмовляти, а з Україною немає про що», — цинічно заявив він.

Радник українського президента Дмитро Литвин у коментарі РБК-Україна відреагував на заяви Лукашенка. Він наголосив, що слова білоруського диктатора нічого не значать відтоді, як 2022 року Білорусь стала плацдармом для агресії РФ.

«Тому слідкуємо за його діями. Лукашенко має звичку трохи тупувато придумувати постфактум звідки на нього „готувався напад“. Про що тут говорити», — речник Офісу президента.

Загроза з Білорусі — що відомо

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь може бути залучена до бойових дій лише в разі, якщо її територія нібито зазнає агресії.

Раніше президент України Володимир Зеленський попередив про те, що у Кремлі розглядають напад на Україну з напрямку Білорусі та Брянської області (яка межує з Чернігівщиною і північчю Сумщини).

Зеленський провів спеціальне засідання Ставки верховного головнокомандувача через загрозу наступу Росії на Чернігівському та Київському напрямках. За його словами, на Ставці детально проаналізували наявні дані української розвідки про російське планування наступальних операцій на Чернігівсько-Київському напрямку.

