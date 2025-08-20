Лукашенко хоче розвивати військову співпрацю з країною, яку бомбили США

Олександр Лукашенко / © Associated Press

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після переговорів із президентом Ірану Масудом Пезешкіаном заявив про готовність розвивати співпрацю з цією країною, зокрема у військовій сфері. Він також підтримав ядерну програму Ірану, яка викликає багато підозр і стала причиною бомбардування ядерних об’єктів Сполученими Штатами в червні цього року.

Заяву білоруського диктатора цитують пропагандисти державного агентства БелТА.

«Ми готові обговорювати будь-які питання. У нас немає закритих тем, ми готові співпрацювати з питань, починаючи від забезпечення населення вашої країни продовольством і закінчуючи військово-технічною співпрацею», — зазначив Лукашенко, наголосивши, що президент Ірану приїхав до «друзів».

Самопроголошений президент Білорусі «передав вітання» духовному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї та запевнив, що підтримує розвиток «мирного атома», маючи на увазі ядерну програму цієї країни.

Як відомо, через вмотивовані підозри щодо спроби Ірану створити власну ядерну зброю під прикриття мирної ядерної програми 22 червня США завдали ракетно-бомбових ударів по об’єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що обов’язково розгляне можливість повторного бомбардування іранських ядерних об’єктів, якщо вважатиме це за необхідне.