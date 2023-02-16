Лукашенко кличе Байдена до Мінська на розмову з Путіним: "Зустрінемося тут утрьох і все вирішимо"

Лукашенко навіть готовий прислати по Байдена, який 20-22 лютого перебуватиме в Польщі, власний літак.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він готовий провести спільну зустріч зі своїм дипломатичним "другом" Володимиром Путіним та американським лідером Джо Байденом. Для цього білоруський диктатор запрошує президента США до Мінська.

Про це Лукашенко сказав під час пресконференції в четвер, 16 лютого, передає провладне білоруське видання "Белта".

Фейковий президент Білорусі навіть готовий прислати по Байдена, який 20-22 лютого перебуватиме в Польщі, власний літак. Мета розмови, на думку Лукашенка, є "благородною" - припинення війни в Україні.

"Якщо в нього є бажання, ви йому передайте там своїми каналами, ми його в Мінську готові прийняти і серйозно поговорити. Якщо він хоче миру в Україні. Зустрінемось тут утрьох: два "агресори" і "миролюбний" президент. Чому ні? Заради припинення війни. Ось якщо він хоче припинити війну, з Польщі сюди поряд, я літак пришлю, якщо що, "Боїнг", приймемо його. У нас море міжнародних аеропортів, його борт номер один тут приземлиться", - заявив він.

Лукашенко впевнений, що заради розмови з Байденом Путін прилетить до Мінська.

"Колись Клінтон прилітав схожим літаком. І ось тут, у вашій присутності, ми втрьох, я вам гарантую, що Володимир Володимирович Путін сюди приїде, сядемо та вирішимо всю проблему. Усі проблеми вирішимо тут", - переконаний білоруський диктатор.

Загроза наступу з Білорусі

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що всі решта країн ОДКБ (Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан) мають долучитися до війни Росії проти України.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що такою заявою білоруський диктатор грає сам на себе. Тобто таким чином сам Лукашенко намагається дистанціюватися від війни. Жданов припускає, що цей заклик самопроголошеного президента Білорусі може більше спрацювати на розвал ОДКБ, аніж на єднання.

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