Лукашенко кличе українців до Білорусі — обіцяє "життя, як у себе вдома"

Олександр Лукашенко / © Getty Images

Реклама

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час відкриття оновленого мосту через річку Прип’ять звернувся до громадян України із запрошенням приїжджати до його країни.

Його цитує державне агенство БелТА.

“Ми відкриті. Будь ласка, приїжджайте, українці. Ми із задоволенням вас приймемо. Вашим сім’ям, вашим дітлахам забезпечимо таке життя, як білорусам — щодо освіти, охорони здоров’я”, — сказав Лукашенко.

Реклама

Заклик пролунав на тлі продовження підтримки Мінськом російської агресії проти України. Водночас білоруський режим залишається під міжнародними санкціями, а на території країни триває переслідування політичних опонентів і незалежних журналістів.

Раніше Олександр Лукашенко пригрозив Європі застосуванням російського ракетного комплексу “Орешнік”, який поставлять на бойове чергування на території держави-васала РФ у грудні 2025 року.