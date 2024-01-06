Лукашенко може піти з посади президента Білорусі і готує собі нове місце – військовий аналітик

На думку Алесіна, Лукашенко готується до того, що його повноваження колись припиняться.

Олександр Лукашенко може піти з посади президента Білорусі і готує собі нове місце.

Про це повідомив білоруський військовий аналітик Олександр Алесін в ефірі телеканалу "Київ 24".

"Коли виявилося, що не всі у президентській вертикалі були вірні чинному президенту і навіть у лавах силових органів почала просочуватися зрада. Тому для того, щоб свої повноваження закріпити не лише на час своєї каденції, а й зберегти контроль над державою та після припинення повноважень, Олександр Лукашенко, як мені здається, запропонував ось таку формулу, як кажуть, народного представництва: Всебілоруські народні збори, які мають право оголошувати імпічмент президенту, який вирішує питання про напрями розвитку держави. І, по суті, вони є органом, який перебуває над президентом. І як делегат у Всебілоруських народних зборах Олександр Лукашенко практично зберігає контроль над політичним життям Білорусі до кінця своїх днів. І тим більше він зберігає водночас повну недоторканність і державне забезпечення", - зазначив він.

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Тому, на думку Алесіна, Лукашенко готується все-таки до того, що його повноваження колись припиняться.

"І для того, щоб забезпечити вихід і подальше існування, він робить ось таку політичну реформу, яка складається з нового закону про Всебілоруські народні збори. Тобто Лукашенко замислюється про припинення своїх повноважень. Я думаю, що якщо Путін переможе на наступних виборах, то, звичайно, він потягне за собою Лукашенка. Ще один термін вони побудуть разом, але далі події розвиватимуться за непередбачуваним сценарієм", - підсумував військовий аналітик.

Нагадаємо, самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко підписав закон про довічні гарантії: заборонив судити себе після відставки.

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