Лукашенко на зустрічі з Путіним назвав росіян і білорусів "практично єдиним народом"

Зараз переговори між Лукашенко і Путіним тривають в закритому форматі.
У російському Кремлі почалася зустріч Володимира Путіна і Олександра Лукашенка — п'ята за рік.
Про це повідомляє Telegram-канал "Пул Першого".
"Ми рухаємося, як і всі цивілізовані країни, тільки разом, тільки в союзі — рідні держави, близькі народи, практично єдиний народ, від одного кореня і росіяни, і білоруси", — зазначив Лукашенко на зустрічі з Путіним.
Лукашенко повідомив, що обговорить з президентом РФ 28 програм для створення Союзної держави з Росією.
"Це основні теми і напрями нашої співпраці. Щоб дати можливість урядам завтра ще раз на експертному і урядовому рівні, розглянути їх. Якщо вони приймають, то на Вищій Держраді, як ми домовлялися з вами, як ми визначимо час (може бути в кінці жовтня ), приймемо остаточно ці програми", — сказав він.
Зараз переговори тривають в закритому форматі. Про результати стане відомо пізніше.
Нагадаємо, що Лукашенко сьогодні, 9 вересня, в п'ятий раз за рік зустрічається з Путіним.