Лукашенко на зустрічі з Путіним назвав росіян і білорусів "практично єдиним народом"

Лукашенко на зустрічі з Путіним назвав росіян і білорусів "практично єдиним народом"

Зараз переговори між Лукашенко і Путіним тривають в закритому форматі.

У російському Кремлі почалася зустріч Володимира Путіна і Олександра Лукашенка — п'ята за рік.

Про це повідомляє Telegram-канал "Пул Першого".

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"Ми рухаємося, як і всі цивілізовані країни, тільки разом, тільки в союзі — рідні держави, близькі народи, практично єдиний народ, від одного кореня і росіяни, і білоруси", — зазначив Лукашенко на зустрічі з Путіним.

Лукашенко повідомив, що обговорить з президентом РФ 28 програм для створення Союзної держави з Росією.

"Це основні теми і напрями нашої співпраці. Щоб дати можливість урядам завтра ще раз на експертному і урядовому рівні, розглянути їх. Якщо вони приймають, то на Вищій Держраді, як ми домовлялися з вами, як ми визначимо час (може бути в кінці жовтня ), приймемо остаточно ці програми", — сказав він.

Зараз переговори тривають в закритому форматі. Про результати стане відомо пізніше.

Нагадаємо, що Лукашенко сьогодні, 9 вересня, в п'ятий раз за рік зустрічається з Путіним.

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