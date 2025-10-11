Лукашенко наказав привести свої Збройні сили у стан повної бойової готовності: що відомо

Армія Білорусі. / © Associated Press

Збройні сили Білорусі приведені у стан повної бойової готовності у межах. Боєготовність перевіряють за наказом “президента” Олександра Лукашенка.

Про це повідомили у пресслужбі білоруського міністерства оборони.

Зазначається, що за дорученням головнокомандувача проводиться перевірка підрозділів із приведенням їх до вищого ступеня бойової готовності.

“Низка підрозділів здійснять комплекс заходів щодо переведення у бойову готовність, висунуть у призначені райони та виконають заходи, визначені у розпорядженні”, - наголосили у міноборони.

Нагадаємо, наприкінці вересня Білорусь заявила, що розмістила на своїй території ракетний комплекс «Орєшник». У Мінську кажуть, мовляв, вдалися до такого кроку, щоб гарантувати безпеку республіки. Нібито йдеться про “суто оборонний підхід”.