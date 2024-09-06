Лукашенко наказав збивати "Шахеди" на своїй території: з чим це пов'язано

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив рішення збивати російські "Шахеди", які заходять до території РБ.

Про це розповів в ефірі "КИЇВ 24" засновник білоруського "Білого легіону" Сергій Бульба.

"Лукашенко прийняв рішення оцінювати небезпеку дронів, які залітають на територію Білорусі, коли він загрожує інфраструктурі чи цивільним людям. Було прийнято рішення, в такому випадку збивати, чий би то не був дрон", - сказав він.

З його слів, 10 днів тому Лукашенко організував "спектакль", коли казав про те, що збили 13 "Шахедів", які нібито летіли з України. Він це робив спеціально для Росії.

Також Бульба пояснив інцидент 5 вересня, коли Білорусь підіймала винищувачі, щоб збити російські "Шахеди". Він додав, що російські блогери казали, що ці безпілотники нібито зайшли з Харківського напрямку, що це Україна нібито атакувала Білорусь.

"Але це російські блогери. Схожа інформація з’явилася в Мозирській районній газеті. Вони спочатку стверджували, що це український дрон, але потім зняли цю інформацію", - додав він.

Нагадаємо, вночі, 5 вересня, "Шахеди", які війська Росії запускали по Україні, залетіли у повітряний простір Білорусі.

За даними МНС РБ, безпілотник, що впав, призвів до загоряння цегляної будівлі складу в Гомелі.

Дрони залітають на територію Білорусі вже не вперше. Як раніше повідомляв "Беларускі Гаюн", цього літа російські "Шахеди" щонайменше чотири рази проникали до РБ, якій доводилося підіймати проти них бойову авіацію.

16 липня, за даними проєкту, російський безпілотник "Shahed-131/136" зайшов у Гомельську область з української Чорнобильської зони і вибухнув за 55 км від Бобруйська (за 120 км від кордону з Україною).

"Нам достеменно відомо, що під час падіння стався вибух дрона-камікадзе, що напряму підтверджує - "Шахеди", які залітають на територію Білорусі, - ніякі не "навчальні" чи "розвідувальні", а реальні з боєкомплектом на борту. І призначалися вони для атаки по території України", - підкреслював "Беларускі Гаюн".

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