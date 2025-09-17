Лукашенко накинувся на Польщу зі звинуваченнями: в чому причина

Олександр Лукашенко / © Associated Press

Білорусь є де-факто стороною, що воює на боці Росії у війні проти України, попри риторичні спроби Олександра Лукашенка відмежуватися від дій Кремля. Це стало особливо помітно після нещодавнього вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

«Брудні трюки»: навіщо Лукашенко звинувачує Польщу

15 вересня, відповідаючи на інцидент із російськими дронами, що стався 9-10 вересня, Лукашенко заявив, що Білорусь не брала участі в жодних атаках. Ба більше, він стверджував, що білоруські сили збивали дрони, які прямували до Польщі, і навіть інформували польську владу про ті безпілотники, які їм не вдалося знищити.

Водночас білоруський диктатор звинуватив Польщу в «брудних трюках», заявивши, що у Варшави є певні «плани», яким Білорусь має «протидіяти». Аналітики ISW вважають, що ця риторика спрямована на те, щоб відволікти увагу від реальної співпраці Мінська з Москвою.

Приховані форми співпраці

Експерти ISW зазначають, що підтримка Мінськом російських воєнних зусиль визначається в кількох ключових аспектах:

військові навчання: проведення спільних військових навчань «Запад-2025» демонструє тісну інтеграцію збройних сил двох країн;

допомога в обході санкцій: Білорусь допомагає Росії обходити міжнародні санкції, стаючи «сірою зоною» для торгівлі;

сприяння мобілізації: Лукашенко сприяє російській мобілізації, надаючи логістичну підтримку та інфраструктуру.

Таким чином, публічні заяви Лукашенка про «нейтралітет» є лише спробою створити фасад, тоді як Мінськ продовжує допомагати Кремлю в агресії проти України.

Нагадаємо, оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що у ніч проти 10 вересня через масовану атаку Росії на Україну засоби протиповітряної оборони та авіація країни були переведені у стан найвищої готовності. У повітряний простір Польщі вторглися понад 20 російських безпілотників, проти них працювала ППО.

У Люблінському воєводстві уламки одного з дронів упали на житловий будинок, на щастя, минулося без постраждалих.

На тлі цих подій президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Польщі у створенні системи попередження та захисту від російських атак. Своєю чергою президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС розпочне будівництво «стіни проти дронів».

Згодом стало відомо, що після вторгнення російських безпілотників на територію Польщі НАТО задіяло Статтю 4 Північноатлантичного договору.

Також у понеділок, 15 вересня, у Варшаві над урядовими будівлями було знешкоджено дрон. Поліція затримала двох осіб — 21-річного громадянина України та 17-річного громадянина Білорусі. Про інцидент повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

«Служба державної охорони нещодавно знешкодила безпілотник, який діяв у районі урядових будівель на вулиці Парковій та біля палацу Бельведер. Двоє громадян Білорусі були затримані. Поліція з’ясовує деталі події», — зазначив Туск.