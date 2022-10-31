Лукашенко найближчим часом знову зустрінеться з Путіним: що обговорюватимуть

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що найближчим часом проведе зустріч з диктатором Росії Володимиром Путіним.

Про це пише видання "Белта".

За словами Лукашенка, вони з Путіним зібралися "планувати завдання на 2023 рік".

"Це точно. Ми найближчим часом вкотре зустрінемося з Володимиром Володимировичем Путіним і вже остаточно підіб'ємо підсумки цього року. І як мінімум сплануємо, що стосується рівня президентів, наші завдання на наступний рік", - заявив він.

Олександр Лукашенко також запросив у свого прем'єр-міністра інформацію про реалізацію інтеграційних проєктів з Російською Федерацією.

Роль Лукашенка у війні Росії проти України

Від перших днів повномасштабної війни Росія використовує територію Білорусі для атак України, зокрема запуску ракет та дронів.

Нещодавно Лукашенко та Путін заявили про спільне розгортання війська.

Секретар РНБО Олексій Данілов каже, що протягом останніх днів РФ стягує війська та техніку до українсько-білоруського кордону.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він нібито не хоче воювати і що його країні "війна не потрібна".

Також у Білорусі вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ до України повністю закрили доступ до відео з камер відеоспостережень на дорогах країни.

У Генштабі також попередили, що армія Росії знову може розпочати наступ на Київ з території Білорусі через Чорнобильську зону або Чернігівську область.

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