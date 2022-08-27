Лукашенко назвав Дуду пустоголовим, а Польщі погрожує ядерною зброєю

Ба більше, псевдопрезидент Білорусі дозволив собі скандальні висловлювання, які він робить дуже частенько, щодо польського лідера, хорошого друга України Анджея Дуди. Він заявив, що у польського президента немає клепки в голові.

Таку заяву Лукашенко озвучив на днях.

"Якщо Дуда не має мізків, то польські військові мають, і вони знають, що возитися з Білоруссю означає негайно отримати ядерну бомбу", — Лукашенко.

Варто зауважити, Україна, Білорусь й Казахстан, на території яких перебувала частина ядерного озброєння СРСР, відповідно до підписаного Лісабонського протоколу, в 1992 році оголосили країнами, що не мають ядерної зброї, і в 1994-1996 роках передали всі ядерні боєприпаси Російській Федерації

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко набрався сміливості і відповів Путіну на нібито заперечення щодо незалежності Білорусі та України. Цьому передувало, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про те, що у розмові з ним Володимир Путін нібито заперечував незалежність Білорусі та України. Своєю чергою, Лукашенко заявив, що "незалежність Білорусі – річ непорушна.

Потужні вибухи в білоруському аеропорту "Зябрівка"

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