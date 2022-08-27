Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Лукашенко назвав Дуду пустоголовим, а Польщі погрожує ядерною зброєю

Дата публікації
Перегляди
4102
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Лукашенко назвав Дуду пустоголовим, а Польщі погрожує ядерною зброєю

Фото: Associated Press

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову погрожує полякам. Цього разу картопляний "бульбофюрер" погрожує Польщі застосувати ядерну зброю.

Ба більше, псевдопрезидент Білорусі дозволив собі скандальні висловлювання, які він робить дуже частенько, щодо польського лідера, хорошого друга України Анджея Дуди. Він заявив, що у польського президента немає клепки в голові. 

Таку заяву Лукашенко озвучив на днях. 

"Якщо Дуда не має мізків, то польські військові мають, і вони знають, що возитися з Білоруссю означає негайно отримати ядерну бомбу", — Лукашенко.

Варто зауважити, Україна, Білорусь й Казахстан, на території яких перебувала частина ядерного озброєння СРСР, відповідно до підписаного Лісабонського протоколу, в 1992 році оголосили країнами, що не мають ядерної зброї, і в 1994-1996 роках передали всі ядерні боєприпаси Російській Федерації

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко набрався сміливості і відповів Путіну на нібито заперечення щодо незалежності Білорусі та України. Цьому передувало, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про те, що у розмові з ним Володимир Путін нібито заперечував незалежність Білорусі та України. Своєю чергою, Лукашенко заявив, що "незалежність Білорусі – річ непорушна.

Потужні вибухи в білоруському аеропорту "Зябрівка" 

Потужні вибухи в білоруському аеропорту "Зябрівка" 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
4102
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація