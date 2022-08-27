Лукашенко назвав Дуду пустоголовим, а Польщі погрожує ядерною зброєю

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову погрожує полякам. Цього разу картопляний "бульбофюрер" погрожує Польщі застосувати ядерну зброю.
Ба більше, псевдопрезидент Білорусі дозволив собі скандальні висловлювання, які він робить дуже частенько, щодо польського лідера, хорошого друга України Анджея Дуди. Він заявив, що у польського президента немає клепки в голові.
Таку заяву Лукашенко озвучив на днях.
"Якщо Дуда не має мізків, то польські військові мають, і вони знають, що возитися з Білоруссю означає негайно отримати ядерну бомбу", — Лукашенко.
Варто зауважити, Україна, Білорусь й Казахстан, на території яких перебувала частина ядерного озброєння СРСР, відповідно до підписаного Лісабонського протоколу, в 1992 році оголосили країнами, що не мають ядерної зброї, і в 1994-1996 роках передали всі ядерні боєприпаси Російській Федерації
Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко набрався сміливості і відповів Путіну на нібито заперечення щодо незалежності Білорусі та України. Цьому передувало, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про те, що у розмові з ним Володимир Путін нібито заперечував незалежність Білорусі та України. Своєю чергою, Лукашенко заявив, що "незалежність Білорусі – річ непорушна.