Світ
86
1 хв

Лукашенко назвав максимальну кількість "Орешніків", які отримає Білорусь

Лукашенко заявив, що в Білорусі розмістять не більше 10 комплексів «Орешнік».

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко / © Associated Press

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко очікує, що може отримати від російського диктатора Володимира Путіна десять ракетних комплексів «Орешнік».

Про це пише білоруське державне агентство «Белта».

«Десяток — це буде максимум», — відповів Лукашенко на запитання пропагандистів після неформального саміту СНД.

На уточнювальне запитання «але буде десяток?» Лукашенко відповів: «Звичайно, буде»

Нагадаємо, що 2024 року Лукашенко, коментуючи поставки «Орешніка», заявляв, що їх буде десяток.

Згодом він стверджував, що пожартував щодо десяти одиниць, бо мовляв «достатньо одного комплексу, щоб забезпечити безпеку Білорусі».

Раніше президент Володимир Зеленський розкрив деталі розміщення «Орешніка» у Білорусі.

86
