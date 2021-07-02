Лукашенко назвав прізвища затриманих "терористів, які хотіли втекти до України та Литви"

Лукашенко назвав прізвища затриманих "терористів, які хотіли втекти до України та Литви"

У Білорусі "розкрили сплячі терористичні осередки", так звані загони самооборони.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 2 липня назвав прізвища затриманих членів "терористичних осередків". Вони нібито планували втекти до України та Литви.

Як пише білоруське видання Белта, про це він заявив на заході до Дня незалежності.

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"Розкриті створені "терористичні осередки", так звані загони самооборони. Мета цих осередків - насильницька зміна влади в день ікс. Вони самі поки не знають, що це за день ікс: до нього треба підвести наш народ", - сказав Лукашенко.

Також він заявив, що до "сплячих" терористичних осередків нібито причетні Німеччина, США, Україна, Польща і Литва. За словами Лукашенка, вони "намагалися знищити лісозаготівельну техніку" в лісових господарствах:

"Прізвище виконавиці, яка сама зголосилася, Н. Матвєєва. Перехоплена групою "Альфа", заарештована і дає свідчення. Найближчим часом ми вас ознайомимо з ними", – сказав невизнаний президент Лукашенко.

Також він заявив, що члени осередків хотіли підірвати вузол зв'язку Військово-морського флоту Росії у Вілейці. Інші затримані - Гулевич, Ашурак, Глотов, Господарев - нібито намагалися втекти до України і Литви.

Також Лукашенко розповів, що тиждень тому на кордоні з Литвою нібито "перехопили безпілотник, до якого була прикріплена каністра з вибухівкою". За його словами, її вдалося знешкодити. Лукашенко пообіцяв найближчим часом оприлюднити подробиці інциденту.

Нагадаємо, Лукашенко наказав повністю перекрити кордон з Україною. Він заявив, що, мовляв, з України до Білорусі "надходить величезна кількість зброї".

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