"Лукашенко, не втягуй країну у війну": у Білорусі розклеїли антиросійські листівки

"Лукашенко, не втягуй країну у війну": у Білорусі розклеїли антиросійські листівки

Хто розклеїв листівки, невідомо.

У білоруському Мінську і Барановичах невідомі розклеїли листівки з антиросійськими гаслами.

Фото листівок опублікувало "Радіо Свобода".

На розклеїних листівках були різні антиросійські гасла. Зокрема: "Ні окупації Білорусі", "Ні інтеграції з РФ", "Лукашенко, не втягуй країну у війну".

У Мінську зображення помілити у центрі, на проспекті Переможців - біля Палацу спорту.

У Барановичах листівки розклеїли на площі та вулиці Леніна. На будівлі РАГСу з’явилася карикатура із зображенням Володимира Путіна й Олександра Лукашенка. А біля місцевого кінотеатру "Звезда" активісти демонстративно спалили їхнє спільне фото.

Радіо Свобода

Таким чином вони висловили обурення інтеграцією Білорусі з Росією, а також показали ставлення до візиту Олександра Лукашенка до Росії, який запланований на 29 грудня

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