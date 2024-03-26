Лукашенко несподівано викрив брехню Путіна щодо теракту в "Крокусі" і "українського сліду"

Лукашенко заявив, що нападники на "Крокус Сіті Хол" у Росії пішли на ділянку українсько-російського кордону, тому що не могли проникнути до Білорусі.

Білоруський самопроголошений президент Олександр Лукашенко поставив під сумнів твердження Кремля і російської пропаганди про те, що учасники нападу в "Крокус Сіті Холі" заздалегідь готувалися до відступу в Україну.

Про це пише білоруське провладне видання "БЕЛТА".

"Вони не могли піти в Білорусь. Їхні куратори (у нас є підозри на деяких, це я Путіну зателефоную, скажу свої підозри) - вони розуміли, що в Білорусь заходити не можна. Тому що в перші хвилини, як у Росії частина області перейшла на посилений режим безпеки, так і в нас", - сказав Лукашенко.

За його твердженнями, було задіяно сили МВС Білорусі, виставлено пости на дорогах, зокрема з Росією, "залучали сили КДБ, Держприкордонкомітету, деякі частини військовослужбовців.

"Тому вони в Білорусь ніяк не могли зайти. Вони це бачили. Тому відвернулися і пішли на ділянку українсько-російського кордону", - сказав Лукашенко.

Такі його слова суперечать словам російського диктатора Володимира Путіна, який заявив, що винуватці стрілянини в російському "Крокус Сіті Холі" нібито втікали у бік України.

"Вони намагалися сховатися і рухалися в бік України, де, за попередніми даними, для них з українського боку було підготовлено вікно для переходу державного кордону", - говорив Путін у суботньому телезверненні.

Нагадаємо, після теракту в концертному залі "Крокус Сіті Хол" під Москвою білоруські спецслужби допомагали російським силовикам завадити терористам втекти через кордон з Білоруссю. Брехню президента РФ Володимира Путіна та ФСБ Росії про те, що терористи, яких затримали у Брянській області, начебто намагалися втекти до України, несподівано викрив посол Білорусі у Росії Дмитро Крутой.

Крім того, раніше російські пропагандисти вже погоріли зі спробою прив’язати “український слід” до теракту в “Крокус Сіті Холл” через мікроавтобус нібито зі “старими українськими номерами”, який стояв біля концертного залу. Згодом виявилося, що номери насправді були білоруськими і, як свідчить остання цифра, відносяться до Могильовської області.

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