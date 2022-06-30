Лукашенко ні на що не впливає - очільник МЗС Литви про участь Білорусі у війні в Україні

Лукашенко ні на що не впливає - очільник МЗС Литви про участь Білорусі у війні в Україні

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко ні на що не впливає у війні в Україні.

Він додав, що Росію і Білорусь у контексті війни в Україні на саміті НАТО розглядали як "одне ціле".

Про це Рінкевичс сказав у коментарі виданню Zerkalo.io, передає "Європейська правда".

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"Якщо чесно, ми вважаємо, що маємо розглядати Білорусь як військовий округ Російської Федерації з початку військової агресії Росії проти України. Ми не вважаємо, що Лукашенко контролює ситуацію і може якось на неї вплинути. Коли ухвалювалися рішення саміту НАТО щодо зміцнення східного флангу, Білорусь та Росія з військової точки зору розглядалися як одне ціле. І тому ми повинні зміцнити та розширити присутність наших союзників на території Польщі та Литви, Латвії та Естонії", – зазначив Рінкевичс.

Російський публіцист і соціолог Ігор Ейдман вважає, що у Путіна залишилися два варіанти дій, обидва ведуть до його краху.

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