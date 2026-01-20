Лукашенко одним із перших відповів Трампу на запрошення до Ради миру

Олександр Лукашенко / © Associated Press

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко першим у Європі підписав документи про вступ до Ради миру, створеної за ініціативи Дональда Трампа.

Фото указу Лукашенка опублікував провладний білоруський телеграм-канал «Пул першого».

«Республіка Білорусь цим приймає Статут Ради Миру з дати цього листа», — йдеться в указі.

«Я підписав відповідне звернення до США, що ми готові прийняти їх пропозицію, стати учасниками цієї Ради», — сказав він.

Лукашенко додав, що його «приваблює» саме те, що діяльність ради не обмежиться Газою.

«Передусім, можливо, і Україні ми допоможемо, зможемо наблизити мир, зможемо вплинути на керівництво українське. Ось це мене найбільше спокушає, а не те, що ми вже сильно допоможемо Газі», — заявив він.

Також Лукашенко прокоментував чутки про те, що для участі у Раді миру Трмпа потрібно внести $1 млрд. Він сказав, що «ці хворі люди вкотре одуріли».

«Просто треба читати документ. Ніяких грошей не потрібно», — запевнив Лукашенко.

Що це за Рада миру

Зазначимо, «Раду миру» Трамп спочтку створював для врегулюання ситуації щодо Гази. Рада мала гарантувати втілення в життя плану Трампа з 20 пунктів.

Проте в опублікованому статуті Гази як така не згадується. Натомість зазнчається, що новостворений орган сприятиме вирішенню конфліктів у світі загалом.

Запрошення вступити до Ради миру підтримали Об’єднані Арабські Емірати і угорський Орбан. Росія поки що не дала відповіді. Президент Франції Еммануель Макрон у свою чергу відхилив пропозицію Трампа про членство в Раді світу.

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко отримав офіційне звернення від президента США Дональда Трампа із пропозицією стати членом Ради миру. Крім того, до цієї Ради Трамп запросив диктатора Путіна.

Трамп офіційно запросив і Володимира Зеленського приєднатися до її складу. Зеленський підтвердив, що отримав запрошення, але поки не знає, чи приєднається до її складу.