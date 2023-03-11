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Лукашенко отримав гарантії Китаю: експерт пояснив, як це вплине на загрозу з боку Білорусі

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Лукашенко отримав гарантії Китаю: експерт пояснив, як це вплине на загрозу з боку Білорусі

Фото: Associated Press

Китай економічно не зацікавлений в тому, щоб Білорусь перестала існувати як самостійна держава.

Після візиту до Китаю самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко почувається впевненіше, але це не означає, що Кремль відмовиться від спроб втягнути його  країну в війну проти України.

Таку думку висловив в інтерв’ю ТСН.ua керівник Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. 

“Росіяни намагалися, намагаються і будуть намагатися змусити Лукашенка вступити зі своєю армією в цю війну. Лукашенко до останнього робить все від себе залежне, щоб нічого подібного не сталося. Я думаю, що після візиту в Китай він став сміливішим і розуміє, що опинився під протекторатом Китаю”, - зауважив експерт. 

При цьому він нагадав, що після президентських виборів в Білорусі, з яких почалася так звана білоруська революція, Лукашенко залишився при владі багато в чому завдяки Китаю. 

“Китаю потрібна окрема держава Білорусь і їм не потрібно, щоб Білорусь остаточно лягла під Росію... Виходячи із однієї з ключових економічних логік Китаю (логіка великого шовкового шляху), їм потрібні диверсифіковані вікна в Європу, і Білорусь була одним із ключових вікон до ЄС для китайських товарів. Якщо Білорусь поглинається Росією, то у них є абсолютна монополія Росії відносно залізничного шляху до Європи. Їм це точно не потрібно”, - наголосив Вадим Денисенко.

Нагадаємо, ключовий союзник Росії, білоруський самопроголошений президент Олександр Лукашенко подякував Китаю "за підтримку" під час державного візиту до Пекіна.

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Дата публікації
Перегляди
1454
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