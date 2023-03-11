Лукашенко отримав гарантії Китаю: експерт пояснив, як це вплине на загрозу з боку Білорусі

Після візиту до Китаю самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко почувається впевненіше, але це не означає, що Кремль відмовиться від спроб втягнути його країну в війну проти України.

Таку думку висловив в інтерв’ю ТСН.ua керівник Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.

“Росіяни намагалися, намагаються і будуть намагатися змусити Лукашенка вступити зі своєю армією в цю війну. Лукашенко до останнього робить все від себе залежне, щоб нічого подібного не сталося. Я думаю, що після візиту в Китай він став сміливішим і розуміє, що опинився під протекторатом Китаю”, - зауважив експерт.

Також читайте Пекін-Москва-Мінськ: про що насправді свідчать випади Лукашенка та нові заяви Китаю

При цьому він нагадав, що після президентських виборів в Білорусі, з яких почалася так звана білоруська революція, Лукашенко залишився при владі багато в чому завдяки Китаю.

“Китаю потрібна окрема держава Білорусь і їм не потрібно, щоб Білорусь остаточно лягла під Росію... Виходячи із однієї з ключових економічних логік Китаю (логіка великого шовкового шляху), їм потрібні диверсифіковані вікна в Європу, і Білорусь була одним із ключових вікон до ЄС для китайських товарів. Якщо Білорусь поглинається Росією, то у них є абсолютна монополія Росії відносно залізничного шляху до Європи. Їм це точно не потрібно”, - наголосив Вадим Денисенко.

Читайте також: