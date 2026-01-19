Лукашенко отримав запрошення від Трампа увійти до складу Ради світу щодо Сектору Гази

Дональд Трамп запропонував Олександру Лукашенку місце в Раді миру щодо Гази / © Associated Press

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко отримав офіційне звернення від президента США Дональда Трампа із пропозицією стати членом Ради миру, яка займатиметься питаннями сектору Гази.

Про це повідомив представник Міністерства закордонних справ Білорусі Руслан Варанков, якого цитує державна агенція БЕЛТА.

За словами Варанкова, білоруська сторона «високо оцінила» ініціативу США.

«Ми сприймаємо цю пропозицію як визнання особистих заслуг та міжнародного авторитету глави білоруської держави. Інформація про запрошення була донесена до президента Республіки Білорусь і сприйнята ним позитивно», — зазначив представник МЗС.

Варанков додав, що Білорусь готова брати участь у діяльності Ради миру, «сподіваючись, що організація розширить свої повноваження далеко за межі запропонованого мандата».

«Це дозволить активно долучатися до глобальних процесів щодо врегулювання міжнародних конфліктів і сприятиме формуванню нової архітектури безпеки, яку Білорусь активно просуває останніми роками», — заявили у МЗС.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує вимагати мільярд доларів від держав, які захочуть отримати постійне членство в Раді миру, концепція якої позиціонується як альтернатива Організації Об’єднаних Націй.

Раду миру описують як «міжнародну структуру, яка має на меті сприяти стабільності, відновлювати ефективне управління та забезпечувати стійкий мир у регіонах, де тривають або можливі конфлікти».

Раніше йшлося про те, що, окрім Білорусі, до Ради миру для Гази вже були запрошені Аргентина, Канада та кілька європейських країн. Про своє запрошення повідомили прем’єр-міністри Угорщини та Італії — Віктор Орбан і Джорджа Мелоні.