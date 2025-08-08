Лукашенко озвучив нову версію вторгнення РФ в Україну: про карту більше не згадує

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко / © Associated Press

Реклама

Про повномасштабне вторгнення Росії в Україну самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дізнався тільки після звернення свого російського колеги Володимира Путіна вранці 24 лютого 2022 року. Про підготовку нападу України на Білорусь, який він три роки тому хотів показати на карті, білоруський диктатор більше не згадує.

Нову версію вторгнення в Україну російських військ Лукашенко розповів в інтерв’ю журналісту Time Саймону Шустеру.

За його словами, після закінчення спільних навчань російські війська почали виходити з Білорусі, однак біля кордону з Україною вони «в якийсь момент» повернули на південь.

Реклама

«А війська були Східного округу — зі сходу Росії… Чому війська через Київ пішли на схід Росії, чому Путін виводив їх через Київ до Росії — це питання до Зеленського і до Путіна», — цинічно заявив він.

Білоруський диктатор стверджує, що про «такі операції» відомо лише вузькому колу людей у Генеральному штабі. Він додав, що дізнався про напад на Україну тільки зі звернення Путіна.

Водночас Лукашенко намагався виправдати Путіна тим, що господар Кремля нібито боявся «удару в спину» з боку західних країн.

«Він казав: вони можуть завдати удару в спину. Я кажу: за це можеш не переживати, це моя зона відповідальності, росіянам в спину я стріляти не дозволю. І я це публічно говорив, відверто», — сказав він.

Реклама

Як відомо, на початку повномасштабної війни Лукашенко під час зустрічі з Путіним заявив, що Україна готувала атаку на підрозділи білоруської та російської армій і хотів показати карту. Після цього фраза «А я вам зараз покажу, звідки на Білорусь готувався напад» стала інтернет-мемом.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв’ю Лукашенко заявив, що Росія більше не буде воювати з Україною, якщо «розумно провести переговори й піти на взаємні поступки».