Лукашенко перевіряє боєготовність армії Білорусі: одна із бригад вирушила для виконання завдань (відео)

Військовослужбовці зняли техніку з тривалого зберігання і пройшли перенавчання на право керування вантажними автомобілями.

Військовослужбовці 120-ї окремої гвардійської механізованої бригади ЗС РБ вирушили до призначеного району для виконання завданьу рамках перевірки боєготовність армії.

Про це повідомило Міністерство оборони Білорусі, опублікувавши кадри висування військових.

"Як повідомлялося раніше, один із підрозділів матеріального забезпечення 120-ї окремої механізованої бригади було приведено в готовність до виконання завдань із призначення. Військовослужбовці зняли техніку з тривалого зберігання, пройшли перенавчання на право керування вантажними автомобілями та буксирування причепів", - сказано у заяві Міноборони.

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Нагадаємо, 31 березня самопроголошений президент Олександр Лукашенко звернувся до вого народу із посланням, під час якого оголосив про наказ перевірити боєготовність армії Білорусі.

Командувач Обʼєднаних сил ЗСУ генерал Сергій Наєв прокоментував доручення самопроголошеного президента Олександра Лукашенка і запевнив, що українська розвідка здійснює моніторинг ситуації, яка пов'язана з перевіркою бойової готовності збройних сил Білорусі.

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