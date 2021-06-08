Лукашенко підписав новий закон, який посилить покарання за протести

До КК Білорусі включили ряд нових статей і нових складів злочинів, які наберуть чинності через три місяці.

Олександр Лукашенко підписав закон "Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності", який зокрема посилює відповідальність за порушення порядку проведення масових заходів у Білорусі.

Про це у вівторок, 8 червня, повідомляє БЕЛТА.

Так, документом передбачена відповідальність за екстремізм (участь в екстремістському формуванні та сприяння екстремістській діяльності, проходження навчання такої діяльності), за неодноразове порушення порядку проведення масових заходів (при цьому відповідальність наступатиме за наявності дворазової адміністративної преюдиції).

Крім того, запроваджується відповідальність за поширення власником інтернет-ресурсу забороненої інформації, вчинене протягом року після притягнення до адміністративної відповідальності, а також за незаконний збір і поширення персональних даних, недотримання вимог щодо їх захисту.

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Також з'явилася відповідальність за незаконні збори або отримання відомостей, що становлять державні секрети, з метою їх поширення (за відсутності ознак зради державі або шпигунства).

Водночас посилена відповідальність за вбивство співробітника міліції (аналогічна відповідальність запроваджена за вбивство військовослужбовця), опір особам, які охороняють громадський порядок, насильство чи загрозу його застосування стосовно таких осіб, а також суддів і народних засідателів, публічну образу представника влади у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків або його близьких, організацію дій, що грубо порушують громадський порядок, або участь у них, публічні заклики до проведення незаконних масових заходів, умисне блокування транспортних комунікацій, що призвело до заподіяння шкоди у значному розмірі (40 і більше базових величин).

Істотно посилюється відповідальність за ухилення від сплати податків. Максимальний термін позбавлення волі за таке діяння, що призвело до заподіяння шкоди у великому розмірі, збільшується з 3 до 7 років, а в особливо великому розмірі - з 7 до 12 років.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закони, якими суттєво обмежується робота ЗМІ, електрозв'язок і проведення масових заходів. Зокрема, розширюється перелік інформації, забороненої для поширення в ЗМІ і забороняється висвітлювати масові акції в реальному часі.

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