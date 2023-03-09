Лукашенко підписав закон про смертну кару для чиновників і військових за держзраду

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, який передбачає смертну кару для чиновників за держзраду.

Білоруський диктатор Лукашенко схвалив закон "Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності". Основна мета документа — нібито "посилення протидії злочинам екстремістської (терористичної) та антидержавної спрямованості".

Про це повідомляє провладне пропагандистське видання "Белта".

"Законом передбачається поширення кримінальної відповідальності за зраду державі, вчинену службовою особою, на всіх осіб, які обіймають державні посади. При цьому за зраду державі, вчинену службовою особою або військовослужбовцем, запроваджується можливість застосування виняткової міри покарання - смертної кари", - пише білоруська пропаганда.

Слід зазначити, що за низку злочинів "антидержавної спрямованості" встановлюється додаткове покарання — штраф в розмірі до 50 тис. базових величин. Цей захід нібито покликаний забезпечити "безумовне відшкодування збитків, заподіяних такими вчинками", і позбавлення осіб, які їх скоїли, засобів для продовження злочинної діяльності.

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Крім того, законом запроваджується кримінальна відповідальність за пропаганду тероризму, дискредитацію збройних сил Білорусі, інших військ і військових формувань, воєнізованих організацій та порушення вимог щодо захисту державних секретів.

Новий білоруський закон також збільшує строк затримання осіб, підозрюваних у вчиненні держзради, змові або інших діях з метою захоплення державної влади, шпигунства та агентурної діяльності, що "необхідно для забезпечення максимально якісного проведення оперативно-слідчих заходів у відповідних справах".

Одночасно новим законом передбачається звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які здійснювали підготовку до нападу на установи, що користуються міжнародним захистом, або до вчинення диверсії, але відмовилися від своїх намірів і посприяли в запобіганні зазначеним злочинам.

Нагадаємо, у травні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав поправки до Кримінального кодексу, які передбачають смертну кару за замах на скоєння теракту.

Згодом 21 лютого стало відомо, що Палата представників Білорусі ухвалила безпрецедентне для цивілізованого світу рішення - смертну кару за державну зраду. Це найвища міра покарання, яку за новим законом будуть застосовувати до чиновників та військових.

Смертна кара в Білорусі

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