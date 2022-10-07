Лукашенко подарив Путіну білоруський трактор, щоб той сіяв зерно і не крав його в України (відео)

Лукашенко спереживався за Україну, бо ж "європейці, зокрема, поляки, через голод крадуть хліб в неї".

Самопроголошений президень Білорусі Олександр Лукашенко вирішив подарувати на ювілей російському диктатору Володимиру Путіна трактор, на якому "сам працює".

Про це фейковий президент розповів перед неформальним самітом, який запланований на 7 жовтня у Санкт-Петербурзі, відео його приїзду до Росії публікують у телеграм-каналах.

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Російські пропагандисти запитали у Лукашенка, який він привіз подарок Путіну на день народження. "Бульбофюрер" коротко відповів, що трактор ручної роботи та із сівалкою.

Цікаво, що самопроголошений президент спереживався за Україну, бо ж "європейці, зокрема, поляки, через голод крадуть хліб в України".

"Трактор такий, на якому я працюю, білоруський. Найкращий. Ручної роботи. Я йому (Путіну - ред.) запропоную одну насадку - сівалку. Будемо сіяти хліб, виростимо Дуді, Моравецькому (прем'єр-міністр Польщі - ред.), Європі, щоб не голодували і не крали в України хліб, а везли бідним країнам", - сказав Лукашенко.

ФОТО публікують білоруські ЗМІ

Путін 7 жовтня святкує ювілей

Президент Росії Володимир Путін святкує ювілей - 70 років - 7 жовтня. У Мережі російського диктатора "вітають" з днем народження мемами і карикатурами, а також побажаннями пережити всі ті страждання, яких зазнали українці через розв'язану ним війну.

Тим часом Ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов висловив переконання, що для Путіна нинішній день народження 7 жовтня стане останнім у Кремлі.

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