Лукашенко похвалився, що домовився з Путіним про створення ракети для Білорусі

Лукашенко похвалився, що домовився з Путіним про створення ракети для Білорусі

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні створюють нову ракету на кшталт російського "Іскандера". З цією розробкою йому допомогти нібито пообіцяв диктатор РФ Путін.

Олександр Лукашенко заявив, що Росія допомагатиме Білорусі у створенні потужної ракети.

Про це повідомляє БелТА.

Лукашенко стверджує, що вже домовився з Володимиром Путіним щодо сприяння РФ з білоруськими ракетними розробками. За його словами, Путін поставив завдання очільнику "Роскосмосу" Дмитру Рогозіну "негайно надати підтримку", щоб Білорусь "не створювала велосипед", а щоб могла "залучити досвід розробників, ракетників Росії, які робили "Іскандер".

"...Адже ми створюємо нову ракету. Ракету дуже ефективну зразка "Іскандер" приблизно. І була повна підтримка (Росії – ред.)", - сказав Лукашенко 10 травня.

Як повідомлялося, Лукашенко та Путін полетять на космодром на Далекий Схід, щоб обговорити війну в Україні.

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