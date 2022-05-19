Лукашенко похвалився, що купив у Росії ракетні комплекси "Іскандер" і С-400

Лукашенко похвалився, що купив у Росії ракетні комплекси "Іскандер" і С-400

Білорусь купила в Росії "потрібну кількість" ракетних комплексів "Іскандер" і С-400.

Питання купівлі узгоджували особисто з Володимиром Путіним.

Про це розповів самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

"Ми домовилися з Путіним. Ми купили потрібну нам кількість "Іскандерів", С-400, озброїли нашу армію. Зараз це вже зовсім інша армія з таким озброєнням. Принаймні неприйнятний, колосальний збиток ця зброя може завдати", — сказав білоруський диктатор.

За інформацією проєкту "Беларускі Гаюн", С-400 та "Іскандери" перебувають на військовому аеродромі "Зябровка" (Гомельський район, Гомельська область).

"Наприкінці квітня ми публікували докази, що на аеродромі базуються не менше 8-и одиниць цих зенітно-ракетних комплексів, а також там перебувають ЗРПК "Панцир", кілька видів РЛС та інша військова техніка. Можливо, що ця техніка залишиться не одна, а разом із російським екіпажем, який продовжуватиме її оперувати", — йдеться в повідомленні.

Фото: motolko.help

Раніше Лукашенко заявив про плани розробити до кінця року ракету на кшталт "Іскандер".

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