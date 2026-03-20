Олександр Лукашенко / © Associated Press

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що отримав запрошення від президента США Дональда Трампа відвідати його маєток Мар-а-Лаго у Флориді. За словами білоруського диктатора, зустріч має відбутися в межах підготовки масштабних домовленостей між країнами.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами.

Запрошення Лукашенка до США — що відомо

Коментуючи нещодавнє звільнення 250 політв’язнів із білоруських в’язниць, Лукашенко пов’язав цей крок із переговорним процесом. Він зазначив, що звільнення в’язнів та одночасне зняття американських санкцій із низки білоруських підприємств є частиною реалізації «великої угоди», ініційованої Вашингтоном.

За словами Лукашенка, Дональд Трамп особисто запропонував йому провести переговори у приватній резиденції в США для фіналізації домовленостей. Білоруський політик заявив, що прийняв цю пропозицію.

«Трамп запропонував мені зустрітися у нього вдома у Флориді для обговорення угоди, і я погодився», — цитують Лукашенка джерела.

Наразі у Вашингтоні не надали підтвердження щодо запланованого візиту чи деталей обговорюваної угоди.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що триває підготовка «великої угоди» зі Сполученими Штатами Америки.

Також нещодавно спецпредставник президента США Джон Коул зустрівся з Олександром Лукашенком у Мінську. Після перемовин у Білорусі звільнили нову групу політв’язнів, а США почали знімати санкції з білоруських банків.

Раніше ми писали, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) розпочав розслідування за звинуваченнями у злочинах проти людяності, скоєних режимом Олександра Лукашенка в Білорусі. Прокуратура МКС завершила попереднє розслідування за звинуваченнями у примусових депортаціях.