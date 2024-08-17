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Лукашенко помилував десятки людей, засуджених за "злочини протестного спрямування"

Лукашенко помилував десятки людей, засуджених за "злочини протестного спрямування"

Олександр Лукашенко / Фото: Associated Press

Всі помилувані "визнали свою провину".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 30 політвʼязнів.

Про це повідомляється на офіційному сайті президента Білорусі.

Мова йде про 14 жінок і 16 чоловіків, у деяких із них - серйозні захворювання. Також серед них є літні люди.

"Всі вони визнали провину, щиро покаялися у скоєному і взяли зобов'язання вести правослухняний спосіб життя. Контроль за виконанням таких зобов'язань за дорученням глави держави забезпечить Міністерство внутрішніх справ", — заявили у пресслужбі Лукашенка.

Нагадаємо, 4 липня стало відомо, що Лукашенко підписав закон про амністію. Документ не передбачав полегшення для людей, причетних до "екстремістської та терористичної діяльності", але тоді 10 політичних в'язнів все ж таки звільнили з місць неволі. 
Серед них було троє жінок і семеро чоловіків. 

Варто зазначити, що Білорусь є єдиною країною в Європі, де продовжує застосовуватися смертна кара. За останні 20 років було страчено близько 400 людей. Відомо лише про два випадки помилування.

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