Лукашенко помилував засуджених напередодні свята: хто ці люди

Очільник РБ Олександр Лукашенко / © Associated Press

Очільник РБ Олександр Лукашенко оголосив про помилування 25 людей напередодні Дня народної єдності Білорусі.

Про це повідомляє БЕЛТА із посиланням на пресслужбу Лукашенка.

За даними джерела, серед них 12 жінок й 13 чоловіків, засуджених зокрема за злочини екстремістської спрямованості.

Серед помилуваних 19 осіб віком до 40 років. Один з помилованих вчинив злочин ще в неповнолітньому віці.

Зазначимо, що це помилування відбувається напередодні державного свята — Дня народної єдності.

Раніше Лукашенко вже помиловував людей за «екстремістськими» статтями: наприклад, 32 політв’язні у листопаді 2024 року, серед яких 8 жінок і 24 чоловіки.

Також у вересні 2024-го було помилувано 37 осіб за злочини, пов’язані з екстремізмом, серед них кілька жінок і людей з хронічними захворюваннями.

Також нагадаємо, що очільник Білорусі Лукашенко урочисто, із келихом шампанського у руці, заявив про ядерний сценарій на маневрах з Росією.

Також відомо, що США зняли санкції з білоруської авіакомпанії «Белавіа». Рішення ухвалив американський лідер Дональд Трамп.