ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
2 хв

Лукашенко пообіцяв припинити польоти повітряних куль над Литвою — США

Саме через такі польоти протягом останніх місяців у районі Вільнюса довелося закрити понад десяток аеропортів.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Лукашенко обіцяє припинити тероризування Литви

Лукашенко обіцяє припинити тероризування Литви / © Associated Press

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко погодився зупинити польоти повітряних куль у бік Литви, які застосовувалися для контрабанди.

Про це заявив спеціальний посланник США з питань Білорусі Джон Коул, якого цитує Reuters.

За його словами, після двох днів переговорів з Лукашенком білоруський лідер пообіцяв докласти максимум зусиль, щоб припинити використання метеозондів і повітряних куль для незаконного перевезення сигарет.

Як зазначається, саме через такі польоти протягом останніх місяців у районі Вільнюса довелося закрити понад десяток аеропортів.

Литва розцінила дії Білорусі як гібридну атаку. У відповідь влада країни запровадила надзвичайний стан та залучила військову підтримку для боротьби з контрабандистами.

Джон Коул висловив обережний оптимізм щодо досягнутих домовленостей.

«Президент Білорусі щиро намагається заспокоїти ситуацію. Я думаю, що це займе час, але питання можна вирішити. Він хоче нормальних стосунків зі своїми сусідами», — зазначив спецпосланник США.

Він також додав, що Литва зі свого боку робить усе можливе для контролю над отримувачами контрабанди, а обидві сторони нині активно співпрацюють для стабілізації ситуації.

Раніше повідомлялося, що прессекретарка самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт заявила, що понад сотню політв’язнів, яких режим утримував у тюрмах, звільнили начебто в обмін на полонених росіян та білорусів, які воювали проти України.

Ми раніше інформували, що посланець президента США в Білорусі Джон Коул обговорив із самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенком війну в Україні, сподіваючись, що той має вплив на президента держави-агресорки Володимира Путіна.

Дата публікації
Кількість переглядів
96
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie