Лукашенко обіцяє припинити тероризування Литви / © Associated Press

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко погодився зупинити польоти повітряних куль у бік Литви, які застосовувалися для контрабанди.

Про це заявив спеціальний посланник США з питань Білорусі Джон Коул, якого цитує Reuters.

За його словами, після двох днів переговорів з Лукашенком білоруський лідер пообіцяв докласти максимум зусиль, щоб припинити використання метеозондів і повітряних куль для незаконного перевезення сигарет.

Як зазначається, саме через такі польоти протягом останніх місяців у районі Вільнюса довелося закрити понад десяток аеропортів.

Литва розцінила дії Білорусі як гібридну атаку. У відповідь влада країни запровадила надзвичайний стан та залучила військову підтримку для боротьби з контрабандистами.

Джон Коул висловив обережний оптимізм щодо досягнутих домовленостей.

«Президент Білорусі щиро намагається заспокоїти ситуацію. Я думаю, що це займе час, але питання можна вирішити. Він хоче нормальних стосунків зі своїми сусідами», — зазначив спецпосланник США.

Він також додав, що Литва зі свого боку робить усе можливе для контролю над отримувачами контрабанди, а обидві сторони нині активно співпрацюють для стабілізації ситуації.

Раніше повідомлялося, що прессекретарка самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт заявила, що понад сотню політв’язнів, яких режим утримував у тюрмах, звільнили начебто в обмін на полонених росіян та білорусів, які воювали проти України.

Ми раніше інформували, що посланець президента США в Білорусі Джон Коул обговорив із самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенком війну в Україні, сподіваючись, що той має вплив на президента держави-агресорки Володимира Путіна.