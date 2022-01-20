Лукашенко повідомив про перенесений "Омікрон", заявивши, що людство "скотилося до звичайного грипу"

Лукашенко повідомив про перенесений "Омікрон", заявивши, що людство "скотилося до звичайного грипу"

"Омікрон" минув у Лукашенка легко.

Олександр Лукашенко розповів, що знову перехворів на коронавірус. Цього разу Лукашенко заразився штамом "Омікрон".

Про пише БЕЛТА.

За словами Лукашенка, "Омікрон" він переніс легко, "на ногах". Помітив інфікування лише наприкінці, "коли якийсь тест зробили".

"Ми помічаємо, що цей Омікрон - це зовсім інший вірус. Може, я підозрюю, що ми скотилися вже до звичайного грипу. Я говорю це як людина, яка сама вдруге - вже цим омікроном - перехворіла", - сказав Лукашенко.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, 28 липня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що безсимптомно перехворів на COVID-19.

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