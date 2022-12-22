Лукашенко пояснив, чому влаштував "перевірку" військ та заявив про "агресію з боку сусідів"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре висловився про "загрозу" з боку сусідніх країн. Мовляв, це "про всяк випадок" стало причиною для "раптової перевірки" військ.

Про це повідомляє Telegram-канал "Пул Первого".

"Ми не можемо виключати, що проти нашої країни може бути розгорнута агресія. Принаймні таку готовність з боку наших сусідів ми бачимо. Знаємо, хто підштовхує в спину, ні - то в іншу точку тіла цих сусідів, для того, щоб вони створювали напруженість на наших кордонах. Тому мною було ухвалено рішення провести перевірку сил негайного реагування", - сказав він.

За словами Лукашенка, перевіряли два напрямки - західний та північно-західний: "Ми провели тренування та навчання сил швидкого реагування в армії. Про всяк випадок. Усі ми повинні навчатися", - наголосив диктатор.

Загроза з Білорусі

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв наголошує, що рівень воєнної загрози з боку Білорусі зростає. Але ЗСУ слідкують за ситуацією і вживають необхідних заходів.

Тим часом міністр оборони Олексій Резніков зауважує, що ризик участі військовослужбовців збройних сил Білорусі в повторній спробі наступу на Україну цієї зими існує. Однак це не в інтересах керівництва республіки.

Російський політичний аналітик Валерій Соловей вважає, що Володимир Путін розглядає варіант удару з Білорусі, щоб перервати постачання озброєння із Заходу. За даними аналітика, в країні перебуває майже половина мобілізованих.

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