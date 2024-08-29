Лукашенко пояснив, коли віддасть наказ армії Білорусі вступити у війну

Білорусь не вступатиме в жодну війну, якщо тільки на неї не нападуть.

Про це Олександр Лукашенко заявив, заслуховуючи доповідь, пише БЕЛТА.

Лукашенко зробив відповідну заяву, говорячи на тему української кризи. Він наголосив, що з цього питання у Білорусі абсолютно зрозуміла та чесна політика, і обурився, що в західній пресі постійно пишуть, що він "віддасть наказ – підуть туди", і йому стає зле від того, що він читає.

"Жодних наказів, щоб іти воювати за межі Білорусі, не було і не буде. Ми тільки тоді воюватимемо, коли прийдуть до нас із поганими намірами. От і все", – сказав Лукашенко.

Раніше Лукашенко заявив, що Україна "однаково буде наша", що для США вона відходить на другий план, а президент Володимир Зеленський нібито готується виїхати з країни.

"Україна буде наша. Нікому ця Україна не потрібна. Я ж попереджав, коли війна почалася, Зеленському телефонував: "Володю, послухай мене, досвідчену людину... Як тільки десь якась заварушка, про тебе забудуть". І що відбувається? Україна відходить на задній план", – сказав він.

Лукашенко радий подіям у Курській області - редактор білоруського телебачення

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