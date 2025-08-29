Лукашенко пожалівся, яка бідна Білорусь: що сказав Трамп

Лукашенко / © Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що під час телефонної розмови з Дональдом Трампом 15 серпня обговорював складне становище своєї країни.

Про це пише «Зеркало».

Лукашенко зазначив, що Трамп визнав непросту ситуацію Білорусі на міжнародній арені та побажав країні успіхів. За словами білоруського лідера, він отримав оцінку складності ситуації як на сході, так і на заході країни.

Президент Білорусі розповів, що бесіда тривала близько 35 хвилин і включала обговорення проблем, пов’язаних з регіональною безпекою та сусідніми країнами. Трамп, за словами Лукашенка, підтвердив розуміння ситуації та схвально оцінив роль сильного лідера у складний період.

«Він, напевно, не був налаштований на таку розмову. Але ми заговорилися, і він мені кинув таку фразу: я тобі бажаю, каже, успіхів, твоя країна перебуває в такому складному місці і в такий складний період, що впоратися з цим може тільки сильний лідер», — додав він.

За словами білоруського президента, слова підтримки Трампа підкреслюють необхідність сильного керівництва, яке може впоратися із зовнішньо-політичними та внутрішніми викликами країни.

Нагадаємо, після телефонної розмови з Лукашенком президент США Дональд Трамп заявив, що вважає «могутнім лідером» самопроголошеного президента Білорусі.