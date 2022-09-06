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Лукашенко пригрозив позбавленням громадянства деяким білорусам: кого це стосується

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Лукашенко пригрозив позбавленням громадянства деяким білорусам: кого це стосується

Фото: Associated Press

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко продовжує тиск на деяких громадян своє країни, зокрема, активістів.

Псевдопрезидент Білорусі Олександр Лукашенко має намір позбавляти громадянства білорусів, які покинули країну і діяли мовляв "на шкоду державі".

Про Лукашенко заявив під час наради 6 вересня, пише білоруське державне видання  "Белта".

"У межах підготовленого законопроєкту потрібно ще раз подивитися на тих, хто виїхав за кордон, чи "діє на шкоду державі" та народу, вчиняючи злочини. Чи гідні ці люди залишатися громадянами Білорусі, якщо вони втекли з рідної країни і фактично розірвали зв'язок з нею?", - заявив Лукашенко.

Крім того, він вважає за необхідне обговорити вимоги до тих осіб, які отримали "карту поляка" чи інші документи за кордоном, абсурдно кажучи про "іншу орієнтацію".

"Нам треба розібратися: або вони громадяни Білорусі, або вони просто заблукали, просто взяли цю карту нібито випадково, або в них інша "орієнтація". Думаю, органи внутрішніх справ та дипломатичної служби мають інші питання у сфері громадянства, які викликають стурбованість ", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, Кулеба заявив, що візові санкції ЄС мають стосуватися і громадян Білорусі.

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Дата публікації
Перегляди
13к
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