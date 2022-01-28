Лукашенко пригрозив Україні та Заходу війною, якщо проти Росії скоять агресію

Лукашенко пригрозив Україні та Заходу війною, якщо проти Росії скоять агресію

Лукашенко вірить, що у разі нападу на Білорусь російська війська будуть захищати білоруську землю.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що війська Білорусі воюватимуть у двох випадках. Перший із них - якщо проти Росії скоять агресію.

Такою заявою Лукашенко відзначився під час Національних зборів 28 січня, пише білоруське державне агентство "Белта".

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Другий випадок, за словами самопроголошеного президента, якщо агресія буде спрямована на саму Білоруську Республіку. Також Лукашенко вважає, що загроза війни у світі - можлива.

"Один із них - якщо проти Білорусі буде скоєно пряму агресію та розв'язано гарячу війну. Другим приводом для війни та участі в ній - це можливий напад на союзника – Росію", - сказав Лукашенко. Та заявив, що у такому разі Білорусь підключиться до захисту Росії у рамках союзних домовленостей.

"Хочу відповісти колективному Заходу, чи будуть війська на території Білорусі. Для них це питання дуже важливе. Якщо на нашу країну буде здійснена агресія, тут будуть сотні тисяч російських військ, які з сотнями тисяч білорусів відстоюватимуть цю священну землю", - пригрозив Лукашенко.

Варто зазначити, відначився черговою цинічною заявою. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожував "повернути Україну в лоно нашого слов'янства", оскільки, він вважає, що "український, російський та білоруський народи - це братські народи".

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