Лукашенко приїхав до Зімбабве: йому на шию натягнули "вінок" та влаштували "дикі танці" в аеропорту

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у понеділок, 30 січня, прибув із офіційним візитом до Зімбабве.

Про це пишуть білоруські пропагандисти.

Африканська країна організувала пишний прийом білоруському диктатору. В аеропорту його зустрів президент Зімбабве, Лукашенку подарували "вінок" із живих квітів. Також в честь прибуття диктатора в аеропорту йому показали запальні місцеві танці.

Білоруські пропагандисти пишуть, що Лукашенко поїхав до Зімбабве, щоб посилити економічну співпрацю між двома державами. Білорусь туди планує постачати сільськогосподарську техніку.

Зазначимо, що Зімбабве - доволі бідна держава Африки. Згідно з відкритими даними, рівень безробіття у цій країні становить 80%, 68% населення живе за межею бідності.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко покатав в інвалідному візку по льоду пораненого уродженця Донбасу, який воював за Росію.

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