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Лукашенко приїхав до Зімбабве: йому на шию натягнули "вінок" та влаштували "дикі танці" в аеропорту

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Лукашенко приїхав до Зімбабве: йому на шию натягнули "вінок" та влаштували "дикі танці" в аеропорту

Фото: білоруські пропагандисти

Лукашенко хоче налагодити економічну співпрацю Білорусі та Зімбабве.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у понеділок, 30 січня, прибув із офіційним візитом до Зімбабве. 

Про це пишуть білоруські пропагандисти. 

Африканська країна організувала пишний прийом білоруському диктатору. В аеропорту його зустрів президент Зімбабве, Лукашенку подарували "вінок" із живих квітів. Також в честь прибуття диктатора в аеропорту йому показали запальні місцеві танці. 

Білоруські пропагандисти пишуть, що Лукашенко поїхав до Зімбабве, щоб посилити економічну співпрацю між двома державами. Білорусь туди планує постачати сільськогосподарську техніку. 

Зазначимо, що Зімбабве - доволі бідна держава Африки. Згідно з відкритими даними, рівень безробіття у цій країні становить 80%, 68% населення живе за межею бідності. 

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко покатав в інвалідному візку по льоду пораненого уродженця Донбасу, який воював за Росію

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Дата публікації
Перегляди
2550
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