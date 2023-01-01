Лукашенко проголосив Білорусь "острівком миру" та поскаржився на мілітаризацію в Європі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко цинічно проголосив "рік миру" в своїй країні та поскаржився на "мілітаризацію Європи".

Про це йдеться на офіційному сайті білоруського диктатора.

В указі Лукашенка від 1 січня 2023 року йдеться, що в Білорусі оголошується "рік миру" для того, щоб консолідувати білорусів та закріпити в країні "ідеї миру".

"Ключовими напрямами цього року будуть удосконалення системи військово-патріотичного виховання населення, просування мирних ініціатив громадян та громадськості, сприяння міжконфесійному діалогу, що забезпечує мир та згоду у білоруському суспільстві, демонстрація переваг білоруської економічної моделі в умовах глобальної турбулентності, позиціонування творчої праці як головної умови розвитку білоруської держави", - йдеться в указі.

Також Лукашенко цинічно назвав Білорусь "острівком миру" та поскаржився на мілітаризацію у Європі.

Роль Білорусі у війні проти України

24 лютого з території Білорусі почався наступ на Україну. Також самопроголошена білоруська влада одразу ж запропонувала Україні капітулювати та приїхати до Мінська для "переговорів" з Росією. За даними членів української переговорної групи, Росія не планувала домовлятись, а лише висувала ультиматуми.

Також від лютого з території Білорусі Росія запускала по Україні ракети. Раніше Лукашенко частково визнав, що його країна бере участь у війні проти України на боці Росії.

Після оголошення мобілізації у Росії окупантів почали розміщувати на полігонах цієї країни. Українські військові та експерти вважають, що існує загроза повторного наступу з цієї країни.

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