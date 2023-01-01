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Лукашенко проголосив Білорусь "острівком миру" та поскаржився на мілітаризацію в Європі

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Лукашенко проголосив Білорусь "острівком миру" та поскаржився на мілітаризацію в Європі

Фото: Getty Images

Лукашенко також вирішив просувати "білоруську модель економіки".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко цинічно проголосив "рік миру" в своїй країні та поскаржився на "мілітаризацію Європи". 

Про це йдеться на офіційному сайті білоруського диктатора. 

В указі Лукашенка від 1 січня 2023 року йдеться, що в Білорусі оголошується "рік миру" для того, щоб консолідувати білорусів та закріпити в країні "ідеї миру". 

"Ключовими напрямами цього року будуть удосконалення системи військово-патріотичного виховання населення, просування мирних ініціатив громадян та громадськості, сприяння міжконфесійному діалогу, що забезпечує мир та згоду у білоруському суспільстві, демонстрація переваг білоруської економічної моделі в умовах глобальної турбулентності, позиціонування творчої праці як головної умови розвитку білоруської держави", - йдеться в указі. 

Також Лукашенко цинічно назвав Білорусь "острівком миру" та поскаржився на мілітаризацію у Європі. 

Роль Білорусі у війні проти України

24 лютого з території Білорусі почався наступ на Україну. Також самопроголошена білоруська влада одразу ж запропонувала Україні капітулювати та приїхати до Мінська для "переговорів" з Росією. За даними членів української переговорної групи, Росія не планувала домовлятись, а лише висувала ультиматуми. 

Також від лютого з території Білорусі Росія запускала по Україні ракети. Раніше Лукашенко частково визнав, що його країна бере участь у війні проти України на боці Росії. 

Після оголошення мобілізації у Росії окупантів почали розміщувати на полігонах цієї країни. Українські військові та експерти вважають, що існує загроза повторного наступу з цієї країни. 

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Дата публікації
Перегляди
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