Лукашенко прилетів до Путіна після прохання не втягувати Білорусь у війну

Олександр Лукашенко і Володимир Путін / © Associated Press

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у п’ятницю, 26 червня, прилетів до резиденції президента Росії Володимира Путіна на Валдаї для переговорів.

Про це повідомляє білоруське державне агентство БелТА з посиланням на пресслужбу Лукашенка.

У повідомленні йдеться, що глави держав мають обговорити «ключові питання на порядку денному білорусько-російського співробітництва, обстановку в регіоні та світі».

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Як зазначає видання The Moscow Times, зустріч російського та білоруського диктаторів відбувається у вкрай напруженому контексті.

Напередодні, у четвер, 25 червня, Лукашенко публічно попросив російського посла Бориса Гризлова «не втягувати» Білорусь у війну з Україною — і вперше відкрито підтвердив, що Кремль тисне на Мінськ із метою залучити його до активнішої участі у бойових діях.

Пропагандисти російського агентства ТАСС цю заяву у своїх репортажах проігнорували.

Про посилення тиску з боку Москви раніше повідомляло видання The Wall Street Journal: Путін нібито вимагає від Лукашенка участі в ескалації війни проти України, погрожуючи у разі відмови зупинити фінансову підтримку Білорусі. Серед вимог Кремля також фігурує проведення операцій проти країн НАТО.

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Паралельно триває історія з ретрансляторами на білоруській території, які допомагали російським безпілотникам атакувати українські міста.

Президент України Володимир Зеленський 19 червня висунув Мінську семиденний ультиматум щодо їх демонтажу. На початку цього тижня він повідомив, що з 22 червня ретранслятори вздовж українського кордону припинили роботу, хоча доля самого обладнання залишається невідомою.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з головою Ради Федерації Федеральних зборів РФ Валентиною Матвієнко заявив, що народи Білорусі, України та Росії в майбутньому нібито відновлять тісні відносини.

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