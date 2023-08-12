Лукашенко раптово доручив налагодити відносини з Польщею: що йому відповіли у МЗС країни

У МЗС Польщі відреагували на несподівану заяву самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка про нібито бажання поліпшити відносини.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

"Якщо Білорусь хоче мати добрі відносини з Польщею, то шлях до цього дуже простий. Зупинити атаки на нашому кордоні, звільнити Анджея Почобута та інших ув’язнених – понад 1000 осіб перебувають у в’язницях Білорусі", – зазначив заступник міністра Яблонський.

З його слыв, це рішення, які ухвалюють лише люди при владі Білорусі.

"У нас немає і ніколи не було ворожих намірів щодо Білорусі. Ми не маємо наміру підтримувати погані відносини з Білоруссю. Навпаки, ми хотіли б, щоб вони були якомога добрішими, але саме білоруська влада поводиться так, як вона поводиться, і вона несе повну відповідальність за те, що в нас погані відносини. Білорусь – це просто країна, яка ворожа до Польщі", – додав заступник очільника МЗС Польщі.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив, що дав доручення своїм дипломатам та уряду покращити відносини з Польщею, хоча перед тим звинувачував Варшаву в розв’язуванні агресії.

Зокрема, 30 червня він пригрозив завдати ударів "по центрах прийняття рішень" на Заході.

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