Лукашенко раптово привітав українців з Днем Незалежності та дав пораду про "мову миру"

Лукашенко заявив, що "хоче дружити з українцями".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко цинічно привітав українців з Днем Незалежності та побажав "мирного неба".

Про це йдеться на офіційному сайті президента Білорусі.

Лукашенко, який 2022 року дозволив російським окупантам зі своєї території наступати на Київ, 2024 року побажав українцям "мирного неба, благополуччя та громадянської солідарності".

"Нас об'єднують не лише спільна доля та родинні зв'язки, а й прагнення дружити та ладнати з сусідами", - йдеться у привітанні білоруського диктатора.

Також самопроголошений президент Білорусі порадив українцям "говорити мовою миру для майбутнього усіх слов'янських держав, бо мовляв альтернативи цьому нема".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Білорусь розгорнула авіацію та війська ППО поблизу українського кордону. Це сталося після заяви самопроголошеного президента Олександра Лукашенка про те, що майже третина білоруських військ буде розміщена вздовж кордону з Україною.

Читайте також: