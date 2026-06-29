Лукашенко раптово прилетів до Сі Цзіньпіна і заявив про «нерозлучних друзів» (відео)

Лукашенко і Сі Цзіньпін / © Associated Press

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після переговорів із Путіним прибув до Китаю на зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляють Центральне телебачення Китаю та БелТА.

Про що домовлялися Білорусь та Китай

Під час переговорів Лукашенко заявив про «глобальне співробітництво із Китаєм». Ба більше, він заявив, що Білорусь і КНР є «нерозлучними друзями».

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Лукашенко подякував Сі за те, що в усіх напрямках економічного розвитку Білорусь використовує китайські технології, згадавши індустріальний парк «Великий камінь», основна частина іноземних інвестицій у який припадає на китайські компанії.

«Ми з вами постійно обмінюємося думками щодо міжнародного порядку денного, щодо ситуації в регіоні. Я вас постійно про це інформую. Гадаю, нам треба продовжувати ці контакти й надалі», — сказав білоруський диктатор.

Окрім того, Лукашенко заявив, що начебто «білорусько-китайські відносини переживають історичний пік» і що це те, про що він «мріяв».

«Китай і Білорусь — нерозлучні друзі. Наші відносини витримали будь-які випробування міжнародної турбулентності, і наша дружба лише зміцнюється», — заявив він.

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Після візиту до Китаю Лукашенко відвідає ще три країни Східної та Південно-Східної Азії, шукаючи «масштабні та перспективні для країни проєкти в різних сферах».

Переговори Путіна і Лукашенко — що відомо

Напередодні Лукашенко та Путін провели дводенні переговори за закритими дверима. Політолог Вадим Денисенко звернув увагу, що ця зустріч відзначилася абсолютною інформаційною тишею та показовою відсутністю традиційних спільних заяв та фотографій.

Він також згадав про китайський фактор — жорсткій позиції Пекіна. Політолог згадав, що під час недавнього візиту китайської делегації до Мінська Лукашенку передали особисте послання, в якому китайський лідер Сі Цзіньпін, ймовірно, чітко окреслив «межі дозволеного» для його режиму.

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